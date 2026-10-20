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Мартин Демикелис: Меси остави огромно наследство

  • 20 окт 2026 | 15:01
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Мартин Демикелис: Меси остави огромно наследство

Старши треньорът на РБ Лайпциг Мартин Демикелис отправи емоционално послание към бившия си съотборник в националния отбор на Аржентина Лионел Меси, след като футболната суперзвезда сложи край на кариерата си за държавния тим.

В изказването си преди двубоя на германския си отбор срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, Демикелис си припомни с общото минало с Меси в националния отбор. Аржентинският треньор не скри, че е обзет от носталгия, след като близкият му приятел се оттегли от международния футбол. Емблематичният нападател официално се сбогува с националния тим на родината си по време на приятелски мач срещу Бенин на стадион „Монументал“ на 6 октомври.

Говорейки за силната им връзка и лидерските качества на бившия капитан на аржентинския състав, Демикелис заяви: "Бяхме много близки съотборници в националния отбор. Когато Лео се ожени, бях сред гостите. Никога не съм обичал да го притеснявам със съобщения, защото си представям, че той получава милиони всеки ден. След полуфинала с Англия му писах, защото изпитах нужда да го поздравя - това бе двубой, в който той за пореден път показа, по един наистина специален начин, как да прояви онзи вътрешен импулс – както у отбора, така и у него самия. Почувствах, че трябва да го поздравя и да го помоля за последен път просто да се наслади на момента, независимо от това какво ще последва.“

Треньорските ангажименти в Германия са попречили на Мартин Демикелис да пътува до Буенос Айрес за последния мач на Меси и той наблюдава събитието от разстояние. "Когато той обяви, че се оттегля и настъпи самият ден, изпитах носталгия – точно както всеки аржентинец. Започнах да гледам видеа, кадри, които се появяваха в социалните мрежи... Не успях да присъствам лично заради служебни ангажименти. Като аржентинец и бивш съотборник на Лионел Меси, ме обзе носталгия. Ще липсва на всички. Той остави огромно наследство в света на спорта, а също и в историята на нашия футбол“, каза още Демикелис.

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Снимки: Imago

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