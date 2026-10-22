Нико Пас напомни за Лео Меси с представянето си срещу Манчестър Юнайтед

Звездата на Комо Нико Пас беше над всички на терена при домакинския успех с 4:1 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига.

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Атакуващият халф вкара първото и третото попадение за своя тим в мача, а също така асистира за втория гол, който беше дело на Анастасиос Дувикас. Така със своите 22 години и 43 дни той стана най-младият аржентинец с три голови приноса в мач от турнира от април 2009-а насам. Тогава 21-годишният Лионел Меси също се отчете с две попадения и една асистенция за победата на Барселона с 4:0 над Байерн (Мюнхен) на “Камп Ноу”.

3 - Nico Paz is the youngest 🇦🇷 Argentinian player (22 years, 43 days) to be involved in three goals (2 goals, 1 assist) in a UEFA Champions League game since 21-year-old Lionel Messi in April 2009 against Bayern Munich. Game-changer. https://t.co/3iZH5xQj08 — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2026

Освен това Пас се превърна във втория най-млад южноамериканец, който се разписва срещу Юнайтед в двубой от ШЛ. Рекордът принадлежи именно на Меси, който на 21 години и 337 дни беше точен срещу “червените дяволи” за успеха на Барса с 2:0 във финала на турнира през 2009-а.

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Междувременно, легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес, който беше наставник на Пас в клубния дубъл, изрази мнение в студиото на Movistar+, че именно той би бил подходящият наследник на номер 10 в националния отбор на Аржентина след оттеглянето на Меси. “Според мен има качествата да носи тази фланелка и аз бих гласувал за него. Познавам го от 14-годишен и му бях треньор в дубъла. Мисля, че всички знаеха, че е добър, но не и чак толкова добър. Всеки ден, в който бях с него, чувствах, че е от най-добрите и че е една от бъдещите звезди”, заяви бившият нападател.

"Yo creo que 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 para sostenerla" 🐐 Raúl González, sobre Nico Paz como el 𝐡𝐞𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 '𝟏𝟎' 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/SlGWim8wiV — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 22, 2026

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Снимки: Gettyimages