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Нико Пас напомни за Лео Меси с представянето си срещу Манчестър Юнайтед

  • 22 окт 2026 | 15:20
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Нико Пас напомни за Лео Меси с представянето си срещу Манчестър Юнайтед

Звездата на Комо Нико Пас беше над всички на терена при домакинския успех с 4:1 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига.

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Атакуващият халф вкара първото и третото попадение за своя тим в мача, а също така асистира за втория гол, който беше дело на Анастасиос Дувикас. Така със своите 22 години и 43 дни той стана най-младият аржентинец с три голови приноса в мач от турнира от април 2009-а насам. Тогава 21-годишният Лионел Меси също се отчете с две попадения и една асистенция за победата на Барселона с 4:0 над Байерн (Мюнхен) на “Камп Ноу”.

Освен това Пас се превърна във втория най-млад южноамериканец, който се разписва срещу Юнайтед в двубой от ШЛ. Рекордът принадлежи именно на Меси, който на 21 години и 337 дни беше точен срещу “червените дяволи” за успеха на Барса с 2:0 във финала на турнира през 2009-а.

Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя
Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя

Междувременно, легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес, който беше наставник на Пас в клубния дубъл, изрази мнение в студиото на Movistar+, че именно той би бил подходящият наследник на номер 10 в националния отбор на Аржентина след оттеглянето на Меси. “Според мен има качествата да носи тази фланелка и аз бих гласувал за него. Познавам го от 14-годишен и му бях треньор в дубъла. Мисля, че всички знаеха, че е добър, но не и чак толкова добър. Всеки ден, в който бях с него, чувствах, че е от най-добрите и че е една от бъдещите звезди”, заяви бившият нападател.

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Снимки: Gettyimages

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