Чехи спряха победната серия на Брайтън

Серията на Брайтън от шест поредни победи във всички турнири бе спряна при гостуването му на Яблонец в мач от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата в Чехия не предложи много интересни моменти и завърши 0:0.

Така Фабиан Хюрцелер не можа да отпразнува своя мач номер 100 начело на клуба с успех. Наставникът бе направил осем промени от двубоя срещу Кристъл Палас (5:0) в неделя. Това се отрази на играта на "чайките", които трудно създаваха положения, а когато успяваха, не се възползваха от тях.

'How do you stop Brighton scoring?' You'll have to ask Jablonec (7th in the Czech First League). https://t.co/C7GYoZu1TH — Match of the Day (@BBCMOTD) October 22, 2026

Джорджино Рутер, който отбеляза два гола срещу Кауно Жалгирис преди седмица, пропусна две добри възможности през първото полувреме. В началото на втората част Малик Ялкуйе се разписа, но попадението бе отменено поради засада. Хюрцелер направи четири смени наведнъж в средата на втората част, което наруши ритъма на неговия тим и Яблонец взе инициативата. Антонин Русек пропусна да изведе домакините напред, а Барт Фербрюген направи две важни спасявания, за да запази равенството.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago