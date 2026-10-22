Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Първа точка за ЦСКА в Лига на конференциите след страхотен мач на Годой - на живо след 2:2 срещу Нордселанд в Дания
  1. Лига на конференциите
  2. Брайтън

Чехи спряха победната серия на Брайтън

  • 22 окт 2026 | 22:09
  • 309
  • 0
Чехи спряха победната серия на Брайтън

Серията на Брайтън от шест поредни победи във всички турнири бе спряна при гостуването му на Яблонец в мач от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата в Чехия не предложи много интересни моменти и завърши 0:0.

Така Фабиан Хюрцелер не можа да отпразнува своя мач номер 100 начело на клуба с успех. Наставникът бе направил осем промени от двубоя срещу Кристъл Палас (5:0) в неделя. Това се отрази на играта на "чайките", които трудно създаваха положения, а когато успяваха, не се възползваха от тях.

Джорджино Рутер, който отбеляза два гола срещу Кауно Жалгирис преди седмица, пропусна две добри възможности през първото полувреме. В началото на втората част Малик Ялкуйе се разписа, но попадението бе отменено поради засада. Хюрцелер направи четири смени наведнъж в средата на втората част, което наруши ритъма на неговия тим и Яблонец взе инициативата. Антонин Русек пропусна да изведе домакините напред, а Барт Фербрюген направи две важни спасявания, за да запази равенството.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лига на конференциите: Играят се късните мачове

Лига на конференциите: Играят се късните мачове

  • 22 окт 2026 | 22:06
  • 9592
  • 0
Ювентус стигна само до точка срещу Рен

Ювентус стигна само до точка срещу Рен

  • 22 окт 2026 | 21:44
  • 4461
  • 4
Борнемут 1:0 Милан, червен картон за Майк Менян

Борнемут 1:0 Милан, червен картон за Майк Менян

  • 22 окт 2026 | 22:00
  • 2466
  • 2
Бруно Фернандеш преживя още един кошмар

Бруно Фернандеш преживя още един кошмар

  • 22 окт 2026 | 20:09
  • 3682
  • 2
Панатинайкос победи втори съперник, отпаднал от Левски

Панатинайкос победи втори съперник, отпаднал от Левски

  • 22 окт 2026 | 19:51
  • 1286
  • 0
Лига Европа: играят се десет срещи

Лига Европа: играят се десет срещи

  • 22 окт 2026 | 21:45
  • 10967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Виктория (Пилзен) 0:0 Левски, феновете на "сините" правят уникално шоу

Виктория (Пилзен) 0:0 Левски, феновете на "сините" правят уникално шоу

  • 22 окт 2026 | 22:23
  • 45049
  • 60
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 171644
  • 419
Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

  • 22 окт 2026 | 22:00
  • 13311
  • 3
Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 20997
  • 130
Лига Европа: играят се десет срещи

Лига Европа: играят се десет срещи

  • 22 окт 2026 | 21:45
  • 10967
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 18620
  • 30