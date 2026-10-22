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Цървена звезда и ФК Копенхаген си вкараха четири гола в здрав двубой

  • 22 окт 2026 | 22:54
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Цървена звезда и ФК Копенхаген завършиха наравно 2:2 на стадион "Райко Митич" в среща от втория кръг на основната фаза в Лига на конференциите. Двубоят предложи обрати и четири попадения, но българският футболист на домакините Кристиян Балов остана сред резервите и не взе участие в срещата.

Гостите от Дания откриха резултата в 29-ата минута, когато Матей Гащаров си отбеляза автогол. Цървена звезда обаче реагира бързо и изравни в 34-тата минута чрез Тими Елшник след подаване на Владимир Лучич. Пет минути преди края на първото полувреме, в 41-ата минута, Василие Костов направи обрата пълен, вкарвайки за 2:1 след асистенция на Михайло Ристич.

През второто полувреме ФК Копенхаген потърси изравняването и стигна до него в 70-ата минута. Нападателят Махер Карисо се разписа за 2:2 след подаване на резервата Акош Маркграф. В самия край на редовното време домакините останаха с човек по-малко, след като Стефан Гудел получи директен червен картон в 90-ата минута.

След първите два кръга в Лигата на конференциите Цървена звезда е само с тази точка. Сръбският шампион стартира участието си в турнира с поражение с 2:3 като гост на Лугано. ФК Копенхаген има актив от 4 точки. В първия си мач датският тим постигна убедителна победа с 3:0 у дома срещу Брага.

В следващия трети кръг Звезда пак ще играе на "Мала Маракана" - срещу Интер Клуб Ескалдес. ФК Копенхаген пък ще е домакин на Иберия 1999. И двата мача ще се играят на 5 ноември.

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