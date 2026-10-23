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Хайдук ликува в Швейцария

  • 23 окт 2026 | 00:20
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Хайдук ликува в Швейцария

Хайдук (Сплит) постигна втора поредна победа в основната фаза на Лигата на конференциите. "Белите" се наложиха с 1:0 при визитата си на швейцарския шампион Тюн и са сред лидерите в класирането с пълен актив от 6 точки. Единственото попадение вкара Далисон де Алмейда в 17-ата минута.

Хайдук влезе в двубоя с повишено самочувствие след трите поредни победи, две от които срещу Динамо (Загреб) в първенството и срещу Аякс в Лигата на конференциите. Хърватите бързо показаха, че знаят как да експлоатират слабостите в защитата на Тюн и създадоха няколко добри положения в първия четвърт час.

В 17-ата минута Далисон де Алмейда стреля опасно, но ударът му беше блокиран. Топката се върна в краката на бразилеца и от втория опит той не сгреши. В 24-тата минута Тюн беше близо до изравняването. Брайтън Лабо се измъкна от защитата на гостите, но Тони Силич отрази изстрела му.

В 37-тата минута Оливие Мамбва уцели гредата, а преди това Марин Сотичек от Хайдук затрудни максимално стража на Тюн Никлас Щефен. Халил Фаяд също попусна да вкара втори гол за хърватите.

Второто полувреме започна по-добре за Тюн, но в 67-ата минута Мамбва повали в наказателното поле футболист на Хайдук и реферът даде дузпа в полза на гостите. Микеле Шего обаче стреля право в центъра на вратата, а Никлас Щефен остана на мястото си и спаси.

Големият шанс за Тюн дойде в 75-ата минута, когато резервата Ноа Кристоферсон не можа да се разпише в опразнената врата. Загубата е втора за швейцарския тим и той е на 32-ро място в подреждането.

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