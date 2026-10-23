Аякс повали Аталанта с късни голове

Аталанта пропиля доста положения и допусна поражение с 0:2 при гостуването си на Аякс във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Нидерландският гранд стигна до крайния успех благодарение на две късни попадения, реализирани от Толу Ародокаре и младия талант Абделах Уазан.

"Бергамаските" трябваше да се справят с много кадрови проблеми, които се увеличиха след контузията на Сеад Колашинац. Това принуди Маурицио Сари да гласува доверие на юношата Реля Обрич, който записа първи мач като титуляр само дни след своя дебют при мъжете. Италианският клуб пазеше отлични спомени от „Йохан Кройф Арена“, където постигна паметна победа с 1:0 в Шампионската лига през декември 2020 година, но този път срещата се разви по различен начин.

Още в началните минути домакините бяха близо до гол, след като удар на Лукас Роса се отби от Джанлука Гаетано и срещна гредата, а вратарят Марко Карнезеки само изгледа ситуацията. Малко след това Джанлука Скамака стреля неточно с глава след изпълнение на корнер, а в 16-ата минута топката влезе в мрежата на гостите, но попадението не бе зачетено заради явна засада на Дейви Клаасен.

До почивката Оуен Вайндал стреля встрани от дистанция, а Карнезеки спря пробив на Оскар Глух. В самия край на полувремето Гаетано имаше отлична възможност от границата на наказателното поле, но прати топката високо над вратата.

Веднага след подновяването на играта Карнезеки спаси опасен удар на Юлиан Брант. Последваха неточни изстрели на Никола Залевски и нов опит с глава на Брант, минал в близост до целта. Стражът на Аталанта трябваше да се намесва решително и при коварен далечен изстрел по тревата на Роса. "Бергамаските" опитаха да натиснат, а спорно влизане на Клаасен в краката на Залевски в наказателното поле остана без съдийски сигнал.

Малко по-късно Лазар Самарджич стреля над напречната греда. Появилият се като резерва за Аякс Толу Ародокаре пък пропусна златен шанс след пас на Брант, пращайки топката далеч от целта.

След пропуски на Джонатан Роу и Залевски за гостите, развръзката настъпи малко преди края на редовното време. В 87-ата минута липсата на опит у младия Обрич си пролича, след като Юри Баас прати дълго извеждащо подаване в предни позиции. Ародокаре се пребори с бранителя, излезе сам срещу Карнезеки и хладнокръвно откри резултата.

В третата минута на добавеното време Аякс сложи точка на спора с второ попадение. 17-годишният Абделах Уазан проби технично отляво в наказателното поле и от изключително малък ъгъл нанесе мощен удар, при който топката се отби от долната страна на напречната греда и влетя в мрежата за крайното 2:0.

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Снимки: Gettyimages