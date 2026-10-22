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Панатинайкос победи втори съперник, отпаднал от Левски

  • 22 окт 2026 | 19:51
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Панатинайкос победи втори съперник, отпаднал от Левски

Панатинайкос спечели и втория си мач в основната фаза на Лигата на конференциите. Гръцкият гранд разби Кайрат с 5:1 в Казахстан. ПАО, който отстрани ЦСКА 1948 по пътя си към груповата фаза, се изправи срещу втори съперник, който загуби от Левски в квалификациите на Шампионската лига, след като на старта игра с Борац (Баня Лука).

Гърците поведоха още в шестата минута, когато Висенте Таборда се възползва от центриране на Кириакопулос. Асистентът за първия гол се опита да подари попадение на домакините. Неговата грешка обаче не бе наказана от Марк Гуал. ПАО удвои аванса си в средата на първата част след гол от дузпа на Сириел Десерс. Малко по-късно попадение на гостите бе отменено поради засада.

В началото на второто полувреме Панатинайкос стигна до трети гол, който сложи край на интригата, а негов автор отново бе Десерс. Бившият нападател на Рейнджърс бе близо до хеттрик, но стреля покрай вратата при открила се пред него отлична възможност. В 57-ата минута резервата Кингс Кангва отбеляза четвърти гол за гостите след прекрасно изпълнение на фал. Кайрат тръгна напред с идеята да отбележи почетно попадение, но дупките в защита доведоха до нов гол във вратата му, дело на Растодер. Все пак домакините се разписаха малко по-късно, когато резервата Бекболат отбеляза хубав гол.

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Снимки: Imago

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