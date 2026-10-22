Салах избухна с гол и асистенция, бъдещият съперник на ЦСКА продължава без грешка

Мохамед Салах продължи с феноменалното си представяне с фланелката на Трабзонспор и изведе отбора си до втора поредна победа в турнира Лига на конференциите, вкарвайки гол и правейки асистенция за крайното 2:0 срещу шотландския вицешампион Хартс. Така турците имат пълен комплект от шест точки, след като в миналия кръг удариха финландския КуПС с 4:2 и се наредиха в местата от челната осмица на временното класиране, даваща право на директно участие в осминафиналите след края на основната фаза на надпреварата. Островитяните от своя страна са само с точка след началните битки.

AVRUPA'DA 2'DE 2 💪 ⏱ 90’ Karşılaşma sona erdi. Trabzonspor 2-0 Hearts #UECL — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 22, 2026

Иначе бъдещият съперник на ЦСКА вкара по едно попадение през двете полувремена, като до почивката южните ни съседи имаха спортното щастие да получат правото да изпълнят 11-метров наказателен удар. Това стана в 32-рата минута, а с удара от бялата точка се нагърби именно Салах, който откри.

Mohamed Salah, gollerine kaldığı yerden devam ediyor 👑 #UECL https://t.co/nHLEbPTD1K — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 22, 2026

През втората част пък ексголаджията на Ливърпул направи и асистенцията си в двубоя, давайки решителния пас при попадението на Франкулиньо в 58-ата минута, оформяйки крайното 2:0.

📸 İlk yarıdan kareler #UECL https://t.co/LD0GRKSf7e — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 22, 2026

В края гостите обаче сами помрачиха успеха си, тъй като Сидни Лопес Кабрал си изкара втори жълт картон и съответно ще пропусне следващата европейска изява на тима си, която е домакинство на Фрайбург на 5 ноември. Хартс от своя страна на същата дата ще гостува на един от другите съперници на ЦСКА в лицето на швейцарския Тюн.

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