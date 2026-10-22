Салах избухна с гол и асистенция, бъдещият съперник на ЦСКА продължава без грешка

Мохамед Салах продължи с феноменалното си представяне с фланелката на Трабзонспор и изведе отбора си до втора поредна победа в турнира Лига на конференциите, вкарвайки гол и правейки асистенция за крайното 2:0 срещу шотландския вицешампион Хартс. Така турците имат пълен комплект от шест точки, след като в миналия кръг удариха финландския КуПС с 4:2 и се наредиха в местата от челната осмица на временното класиране, даваща право на директно участие в осминафиналите след края на основната фаза на надпреварата. Островитяните от своя страна са само с точка след началните битки.
Иначе бъдещият съперник на ЦСКА вкара по едно попадение през двете полувремена, като до почивката южните ни съседи имаха спортното щастие да получат правото да изпълнят 11-метров наказателен удар. Това стана в 32-рата минута, а с удара от бялата точка се нагърби именно Салах, който откри.
През втората част пък ексголаджията на Ливърпул направи и асистенцията си в двубоя, давайки решителния пас при попадението на Франкулиньо в 58-ата минута, оформяйки крайното 2:0.
В края гостите обаче сами помрачиха успеха си, тъй като Сидни Лопес Кабрал си изкара втори жълт картон и съответно ще пропусне следващата европейска изява на тима си, която е домакинство на Фрайбург на 5 ноември. Хартс от своя страна на същата дата ще гостува на един от другите съперници на ЦСКА в лицето на швейцарския Тюн.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google