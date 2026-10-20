Лучано Моджи: Ювентус няма треньор, отборът изобщо не игра срещу Лацио

Бившият генерален директор на Ювентус Лучано Моджи отправи тежки критики към торинския гранд след съкрушителната домакинска загуба с 0:3 от Лацио. Според него „бианконерите“ на практика нямат наставник и изобщо не са се появили на терена в неделния сблъсък.

В интервю за ТМВ Моджи заяви: „Не бих казал, че отборът игра слабо. Бих казал, че изобщо не игра. Безпредметно е да се говори за представянето им, те просто не излязоха на игрището. Ако се вслушате в думите на Бремер, веднага ще разберете какво е състоянието в състава. Всичко останало трябва да бъде попитано ръководството, а не аз.“

Лацио стигна до категоричния успех на стадион „Алианц“ с попадения на Оливер Провстгор, Густав Исаксен и Фисайо Деле-Баширу. Футболистите на торинци бяха изпратени с мощни освирквания от трибуните, като отборът вече изостава на осем точки от лидерите Интер и Лацио. Наставникът Лучано Спалети изгледа двубоя от трибуните заради наказание.

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След края на срещата капитанът Глейсон Бремер разкритикува остро съотборниците си, заявявайки, че не може сам да носи целия отбор на гърба си. Спалети обаче побърза да отговори, че бразилският защитник има точно толкова вина за поражението, колкото и всеки друг на терена.

„Липсва треньор и това е дълбокият проблем“, продължи Моджи. „Ако Бремер говори публично по този начин, това е разбираемо, но според мен той допусна колосална грешка при третия гол. Той ескортира съперника в продължение на 500 метра и го остави да стреля необезпокояван. Всеки гледа единствено собствената си територия.“

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Спалети призна след поражението, че вече не е сигурен дали футболистите изпълняват указанията му и го следват.

„Той изобщо не бива да има подобна увереност, тъй като в момента нищо не е сигурно“, коментира Моджи. „Когато се стигне до такива признания, контузиите не могат да служат за никакво оправдание.“

Запитан дали постът на Спалети е застрашен на фона на призивите на привържениците за назначението на Антонио Конте, бившият директор отвърна: „Попитайте феновете. Не мога да давам оценки отстрани.“

Моджи определи Интер и Рома като основни претенденти за Скудетото: „Повече Интер, отколкото Рома, но и двата тима, тъй като те са най-компактни и най-добре структурирани.“ Той бе лаконичен и безпощаден относно кризата в Наполи под ръководството на Масимилиано Алегри: „Те бяха събрани, за да преследват резултати, но не ги постигат. В момента просто не знаят как да печелят.“

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Снимки: Gettyimages