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Ядосаният Спалети: Бяхме твърде бавни, с подобна игра не можем да постигнем нищо

  • 19 окт 2026 | 01:41
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Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети не скри разочарованието си след поражението с 0:3 от Лацио в двубой от седмия кръг на Серия "А". Наставникът подложи на сериозна критика представянето и нагласата на своите футболисти.

„Напълно ни липсваха идеи на терена. След гостуването във Виго просто не показахме нищо. Опитах се да променя схемата според вариантите, които бяхме подготвили предварително, но бяхме изключително бавни както в движенията си, така и при вземането на решения“, сподели специалистът.

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Спалети изрази сериозно недоволство от липсата на характер и слабото представяне в единоборствата:

„Отстъпвахме в единоборствата и реагирахме слабо на случващото се. Много неща в поведението на играчите не ми харесаха. Нашето бъдеще не зависи от късмета, а от желанието за работа. Има млади състезатели, които се борят, но има и такива, които падат още при първия контакт. Налага се да променим някои неща.“

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Треньорът призна, че е бил изненадан от видяното и заяви готовност да преразгледа дори комуникацията си с отбора:

„Самият аз останах изненадан от днешната ни игра и ми предстои обстоен анализ. Подходът ми в общуването със състава никога не се е променял – харесва ми да изграждам открити отношения с играчите, но изглежда ще трябва да преосмисля и този елемент“, завърши Спалети.

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Снимки: Imago

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