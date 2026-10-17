Спалети: В Ювентус всяка загуба на точки те въвлича в плаващи пясъци

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети сподели очакванията си преди предстоящия сблъсък с Лацио в Торино. Специалистът коментира атмосферата около клуба, напрежението в медиите, както и физическото състояние на състава си след натоварената програма в европейските турнири.

На пресконференцията преди мача Спалети не спести похвалите си към наставника на съперника Дженаро Гатузо: „Трябва да отдадем дължимото на страхотната работа, която Гатузо върши в Лацио, особено предвид скептицизма преди началото на сезона. За мен той е сред най-впечатляващите треньори до момента, заедно с Масимилиано Алвини във Фрозиноне и Фабио Пизакане в Каляри. Гатузо изгради ясна идентичност и разполага с индивидуалности като Давиде Фратези, който умее отлично да атакува от втора позиция. Познавам го добре и зная възможностите му.“

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Наставникът на торинци разкри, че отборът е преминал през тежко пътуване след визитата във Виго, като се е прибрал в петък призори. Поради умората и липсата на пълноценен сън при част от играчите тренировъчният процес е бил ограничен само до тактически указания и възстановяване. Спалети ще изгледа мача от трибуните заради наказание след спречкване с Пизакане. Той обаче увери, че има пълно доверие на щаба си и в частност на своя помощник Марко Доменикини. „Нямах намерение да влизам в пререкания и реално спор нямаше. Погледнахме се по-остро, но не съм направил нищо нередно. Може би понякога дори не съм достатъчно раздразнителен. Напрежението е необходимо, за да се предаде на играчите, защото те усещат всяка реакция на треньора.“

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Относно възможността Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани да стартират заедно в атака, наставникът даде да се разбере, че ще разпределя игровото време спрямо тактическите нужди и характеристиките на съперника, чиито централни защитници се отличават с голяма физическа мощ. „Лига Европа помага, когато печелиш, защото в Ювентус всяка загуба на точки те въвлича в плаващи пясъци. Трябва да бъдем внимателни къде стъпваме. Отборът трябва да играе за всяка топка така, сякаш от нея зависи цялата кариера“, добави той.

🚨🗣️ Spalletti: "Woltemade and Kolo Muani together from the start? There's an issue. If I play both of them, I will have less bench strength." https://t.co/iCGq6eYUIN — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) October 17, 2026

Опитният специалист категорично отхвърли и спекулациите за евентуално оттегляне от професията: „В Серия "А" вече има треньори на възрастта на моите деца и е прекрасно да се вижда това ново поколение, но аз далеч не съм приключил. Няма да спра след Ювентус, нито вероятно след следващото ми предизвикателство.“ В състава на „бианконерите“ се завръща Жереми Бога, който е възстановен и готов да се появи в игра за около 30 минути. Спалети изрази убеденост, че отборът е на прав път и че правилната реакция срещу Селта и Каляри показва здравия характер на колектива.

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Снимки: Gettyimages