Спалети размаха пръст на Консейсао: Ако е ядосан, да потърси вината в себе си

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира остро реакцията на крилото Франсиско Консейсао след смяната му в мача от втория кръг на основната фаза в Лига Европа срещу Селта (2:1). При напускането на терена португалският национал нанесе няколко удара по резервната скамейка и влезе в словесен спор с представител на спортно-техническия щаб.
Наставникът на „бианконерите“ не остана безучастен към поведението на офанзивния футболист и призова за по-висока самокритичност.
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго
„За него би било по-полезно да насочи този гняв към самия себе си, а ако не – можем да обсъдим въпроса по-късно. Ако има какво да каже, нека отправи претенциите към себе си и към своята игра. Освен това бе заменен към 70-ата минута, а след няколко дни ни предстои нов двубой. Ако наистина е показал подобно отношение – макар хората от щаба ми да твърдят друго – нека ни обясни гледната си точка и ще изясним ситуацията“, заяви Спалети.
23-годишният Консейсао започна срещата в стартовия състав на торинския гранд и прекара на терена 64 минути, без да успее да запише ключово отиграване.
От началото на сезона португалецът е изиграл общо 8 мача за клуба във всички турнири, като се е отчел с един гол и една асистенция.
Ювентус спечели драматично двубоя със Селта с 2:1 благодарение на победно попадение, отбелязано във втората минута на добавеното време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages