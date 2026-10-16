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Не съм се карал с никого, увери крило на Ювентус

  • 16 окт 2026 | 15:35
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Португалското крило на Ювентус Франсиско Консейсао отрече, че е влязъл в конфликт с някой от отбора по време на гостуването на тима си срещу Селта в мач от Лига Европа. Той бе сменен в 64-ата минута от Николас Гонсалес при резултат 1:1, като видимо бе недоволен от решението на треньора Лучано Спалети да напусне терена. В добавеното време на мача Ювентус постигна победата с 2:1.

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"Не съм се карал с никого, излязох от терена и ударих леко резервната скамейка. Не съм имал разговор с никого от щаба, влязох в съблекалнята и си смених фланелката. Важно е да се знае истината, не да се правят спекулации. По-хубаво да говорим за трите точки, които спечелихме. На почивката треньорът ни каза, че няма да спечелим, ако продължим като първото полувреме, закъснявахме в единоборствата. След почивката показахме хубава реакция. Сега ни чака мач с Лацио, който е много добър. Трябва да продължим като второто полувреме във Виго, защото искаме да бъдем в челото на класирането и да постигнем победа у дома", заяви Консейсао след двубоя.

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Снимки: Gettyimages

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