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Ювентус остана без португалски национал за около месец

  • 19 окт 2026 | 16:22
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От Ювентус потвърдиха, че крилото Франсиско Консейсао е извадил лявото си рамо при снощната домакинска загуба с 0:3 от Лацио. Португалският национал влезе в игра в 67-ата минута и въпреки травмата си успя да доиграе мача, след което рамото му веднага е било наместено.

Клубът уточни, че играчът ще се подложи на консервативно лечение, а според италианските медии той ще отсъства от игра около месец. Това означава, че Консейсао ще се завърне в игра чак след паузата заради националните отбори през ноември, пропускайки мачовете с Рен, Лече, Дженоа, Наполи, АЗ Алкмаар и Фиорентина. Досега през сезона той има девет изиграни срещи, в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

В състава на Ювентус има още шестима контузени - вратаря Камил Грабара, халфовете Мануел Локатели и Кефрен Тюрам, крилото Кенан Йълдъз и нападателите Джеф Екатор и Аркадиуш Милик.

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Снимки: Gettyimages

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