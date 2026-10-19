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Защитник на Ювентус: Не мога да нося всички на гърба си, някои се крият и ги е страх

  • 19 окт 2026 | 14:43
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Защитникът на Ювентус Бремер се изказа критично спрямо част от своите съотборници след тежката домакинска загуба с 0:3 от Лацио. Бразилецът призна, че част от играчите на тима нямат силен характер и се крият, когато “бианконерите” изпадат в сложни ситуации.

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“Представянето ни беше лошо, така че, естествено, не сме доволни от начина, по който представихме фланелката на Ювентус, но трябва да анализираме нашите грешки и веднага да се върнем на правия път, защото нямаме време за нищо друго. Имахме положения и играхме добре до техния гол, така че фактът, че те вкараха още с първото си голово положение, създаде истинско чувство на разочарование в нас. Това е нещо, което трябва да оправим веднага. Вярно е, че треньорът ни дава указания, но ние сме тези, които трябва да ги приложат на терена.

Въпреки това ние сме 11 титуляри плюс още пет резерви, така че не мога да нося всички на гърба си. Опитвам се да помагам и да говоря с тях, но всеки си има свой характер. Можем да ги дърпаме напред до определен момент, но това е всичко - някои имат по-силен характер от други. Ако чуят освирквания, те се крият и се чувстват уплашени. Знам, че имаме много нови и млади играчи, така че в сравнение с Юве отпреди няколко години, ситуацията е различна. Това не означава, че соча момчетата с пръст, но всеки е различен. Когато нещата вървят зле, някои реагират с решителност, а други се крият. Просто такъв им е характерът”, коментира Бремер.

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На пресконференцията си след мача наставникът Лучано Спалети беше попитан за думите на бранителя. “Няма проблем Бремер да прави собствен анализ, но той беше част от днешния мач, както и аз. Преди да обсъждаме целия отбор, първо трябва да говорим за себе си. Бремер не е изключен от днешното представяне, той е част от него колкото всички останали”, отговори той.

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Снимки: Gettyimages

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