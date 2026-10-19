Защитник на Ювентус: Не мога да нося всички на гърба си, някои се крият и ги е страх

Защитникът на Ювентус Бремер се изказа критично спрямо част от своите съотборници след тежката домакинска загуба с 0:3 от Лацио. Бразилецът призна, че част от играчите на тима нямат силен характер и се крият, когато “бианконерите” изпадат в сложни ситуации.

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“Представянето ни беше лошо, така че, естествено, не сме доволни от начина, по който представихме фланелката на Ювентус, но трябва да анализираме нашите грешки и веднага да се върнем на правия път, защото нямаме време за нищо друго. Имахме положения и играхме добре до техния гол, така че фактът, че те вкараха още с първото си голово положение, създаде истинско чувство на разочарование в нас. Това е нещо, което трябва да оправим веднага. Вярно е, че треньорът ни дава указания, но ние сме тези, които трябва да ги приложат на терена.

Things got TENSE after Juventus lost 3-0 at home to Lazio 😬 Bremer after the match: 💬 “I lend a hand, but I can’t carry everyone. There are those who hide when things get tough. They hear the fans booing and maybe get scared. I’m not pointing the finger but each person responds how they do.” Spalletti responded: 💬 “Bremer criticized his teammates? We all played our part today, Bremer included. Before thinking about your teammates, you have to look at yourself.” — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 19, 2026

Въпреки това ние сме 11 титуляри плюс още пет резерви, така че не мога да нося всички на гърба си. Опитвам се да помагам и да говоря с тях, но всеки си има свой характер. Можем да ги дърпаме напред до определен момент, но това е всичко - някои имат по-силен характер от други. Ако чуят освирквания, те се крият и се чувстват уплашени. Знам, че имаме много нови и млади играчи, така че в сравнение с Юве отпреди няколко години, ситуацията е различна. Това не означава, че соча момчетата с пръст, но всеки е различен. Когато нещата вървят зле, някои реагират с решителност, а други се крият. Просто такъв им е характерът”, коментира Бремер.

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На пресконференцията си след мача наставникът Лучано Спалети беше попитан за думите на бранителя. “Няма проблем Бремер да прави собствен анализ, но той беше част от днешния мач, както и аз. Преди да обсъждаме целия отбор, първо трябва да говорим за себе си. Бремер не е изключен от днешното представяне, той е част от него колкото всички останали”, отговори той.

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Снимки: Gettyimages