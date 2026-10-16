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Волтемаде: Важна победа

  • 16 окт 2026 | 21:54
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Нападателят на Ювентус Ник Волтемаде коментира победата с 2:1 над Селта (Виго) във втория кръг от Лига Европа. Германецът отбеляза първия от двата гола за "старата госпожа" в мача.

„Това е важна победа, особено като се има предвид, че вкарахме гол точно в края. Много е важно за отбора, за нашето самочувствие“, заяви Волтемаде на официалния уебсайт на УЕФА.

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Ювентус има шест точки и води в класирането на Лига Европа. Селта (Виго) е 28-и с нула.

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Снимки: Gettyimages

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