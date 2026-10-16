Волтемаде: Важна победа

Нападателят на Ювентус Ник Волтемаде коментира победата с 2:1 над Селта (Виго) във втория кръг от Лига Европа. Германецът отбеляза първия от двата гола за "старата госпожа" в мача.

„Това е важна победа, особено като се има предвид, че вкарахме гол точно в края. Много е важно за отбора, за нашето самочувствие“, заяви Волтемаде на официалния уебсайт на УЕФА.

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Ювентус има шест точки и води в класирането на Лига Европа. Селта (Виго) е 28-и с нула.

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Снимки: Gettyimages