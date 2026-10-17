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Гатузо: Наслаждавам се на футбола повече като треньор, отколкото като играч

  • 17 окт 2026 | 15:40
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Гатузо: Наслаждавам се на футбола повече като треньор, отколкото като играч

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо подчерта, че неговият тим не бива да изпитва страх от своя опонент при гостуването си на Ювентус. Той също така коментира критиките относно своята треньорска кариера, като призна, че се наслаждава повече на настоящата си професия, отколкото на тази като играч.

“Утре играем мач от седмия кръг, така че класирането не е от голямо значение, защото остават още 31 мача. Трябва да отидем в Торино, осъзнавайки, че се изправяме срещу страхотен отбор, който обаче е пожънал по-малко, отколкото е посял. Това, което ме интересува, е куражът. Трябва да изиграем мача с манталитет и без страх. Те са по-силни от нас, но искам да видя тим, който ги предизвиква и отвръща на удара с удар. Страхът нищо няма да ни донесе. Ние сме тръгнали по нашия път и трябва да се подобряваме мач след мач. Правим много неща, но искам да видя по-нататъшно развитие без страх.

Ако слушах всички, които ме коментираха по време на 17-годишната ми кариера като играч, щях да постигна едва 1/4 от успехите ми. Мисля, че в годините ми като треньор, не всички са честни спрямо мен. Аз обаче не съм мрънкач. Само един тим печели, а също така трябва да погледнете свършената работа през годините. За щастие, нищо не ми липсва. Обичам тази работа, защото футболът ми дава пеперуди в стомаха, а след два-три месеца вкъщи ми липсва.

Наслаждавам се на тази работа повече от периода ми като футболист. Чувствам я по-близка до мен. В живота винаги трябва да се доказваш. Ще има негативни моменти и удари в лицето, но трябва да ги приемеш и да продължиш напред. Днес съм различен треньор в сравнение с моето начало преди 12 години. Имам повече знания, но винаги има какво да се научи и подобри. Имам много колеги, които всяка година измислят нещо ново, така че винаги трябва да съм в крак с времето и да търся нови решения”, коментира Гатузо на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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