Vitality стигна до финала на VALORANT Champions след обрат срещу световния шампион

Отборът на Vitality се класира за големия финал на VALORANT Champions, след като направи обрат срещу шампиона от Световното по електронни спортове 100 Thieves в Lower Bracket финала и спечели серията с 3:1.
Френската организация загуби първата карта Split, но след това намери верния ритъм и обърна развоя на двубоя. На следващите три карти Vitality надделя на Summit, Lotus и Ascent. Така "пчеличките" си осигуриха място в битката за трофея в Шанхай.
Във финала Vitality ще се изправи срещу LOUD. Решаващият мач за световната титла е утре от 10:00 часа, а шампионът ще прибере наградата от 1 милион долара.
Снимка: VCTДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google