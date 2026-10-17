Барселона поднови интереса си към нападател на Борнемут

Испанският гранд Барселона отново насочи вниманието си към офанзивния футболист на Борнемут Ели Крупи, след като младокът се възстанови от травма в коляното. Според информация на изданието „Спорт.ес“, 20-годишният състезател се очаква да запише първите си минути за сезона още преди края на текущия месец.

Каталунците обмисляха привличането на таланта още по време на предишния трансферен прозорец. Очаква се ръководството на „блаугранас“ отново да влезе в преговори с френския футболист през лятото на 2027 година.

Крупи защитава цветовете на английския клуб от февруари 2025 година, като настоящият му договор е валиден до лятото на 2030 година. Специализираният портал „Трансфермаркт“ оценява пазарната стойност на нападателя на 70 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages