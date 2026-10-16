Ханзи Флик: Барселона има потенциал да се развива, ще ставаме все по-силни

Победният ход на Барселона стигна до десет срещи, а следващата вече е на хоризонта. В събота от 19:30 часа шампионите гостуват на Бетис, който не само че също участва в Шампионската лига, а и вече победи Реал Мадрид. Този мач идва между гостуванията на Барса на Галатасарай и Пари Сен Жермен в ШЛ, което говори колко труден е моментът за “блаугранас”. И все пак наставникът Ханзи Флик изглежда спокоен. Ето какво каза той на пресконференцията си преди визитата в Севиля.

Имате ли усещането, че предстои първият голям тест за сезона в Ла Лига?

Съсредоточени сме единствено върху следващия мач и не се интересувам особено на кое място е всеки отбор в момента. Тези три двубоя са важни, но и срещата с Галатасарай беше такава. Педри, Родри и Фермин играха много добре. Трябва да продължим да го правим и да го доказваме във всеки мач.

Влияят ли ви предстоящите мачове при подготовката за утрешния двубой?

Не, най-важен е утрешният мач. Бетис спечели всичките си домакински срещи и има голяма увереност. Отборът бележи много голове и ние трябва да се защитаваме много добре. Пелегрини върши фантастична работа.

За думите на Моуриньо, че в Ла Лига не се обръща достатъчно внимание на почивката между мачовете

Вече сме попадали в подобна ситуация. В някои страни нещата са различни, но при нас положението е такова, каквото е. Например, когато играхме за Купата във Валенсия, полетът ни беше отменен и трябваше да се върнем в Барселона с автобус. След това имахме мач и играхме добре. Не можем да променим тази ситуация, но трябва да се представяме добре на терена – това зависи от нас. Всички са съсредоточени и показват качествата си. Имаме потенциал да се развиваме и ще продължим да се подобряваме.

Как управлявате натоварването на Ламин Ямал?

Не е лесно да се отговори на този въпрос. Трябва да управляваме игровите му минути. Най-важното обаче е да изпитва удоволствие от футбола, а точно това прави.

Ще запише ли Рафиня няколко минути?

Ако попитате него, ще ви каже, че е готов да започне като титуляр. Аз обаче трябва да подхождам стъпка по стъпка. Той тренира добре с отбора, но трябва да управляваме натоварването му. Добрата новина е, че ще бъде на разположение, както и Де Йонг.

Какво определя избора ви между Олмо и Фермин? Може ли Фермин да играе и като централен нападател?

Фермин може да играе и като централен нападател, но трябва да вземаме предвид откъде идва всеки футболист. Видяхме го, когато отбеляза втория гол срещу Галатасарай. Това е неговият стил и неговият характер. Отличава се повече с изявите си извън наказателното поле. Да разполагаме с двама такива футболисти на толкова високо ниво, е невероятно. На Дани му беше трудно да бележи, но сега се намира в много добра форма. Да избираш между тези двама играчи е чудесна ситуация.

Как оценявате Олмо като централен нападател?

За мен Дани е изключителен футболист, а също и прекрасен човек. Смятам, че при него става дума за съчетание от умения, техника и характер. Много съм доволен от него. През последната година той се подобри значително и физически е в отлична форма. Чудесно е да разполагаме с него като централен нападател.

Колко важен е Гави за вас?

Гави беше тъжен, че не попадна в националния отбор, но това, което виждам на тренировките, е много добро. Той иска да се подобрява всеки ден. По отношение на интензивността и концентрацията Гави е на изключително високо ниво. Той е сърцето на този отбор и имаме нужда от него. За мен е футболист от най-висока класа, когато е в най-добрата си форма. Вече е много близо до 100% от възможностите си.

Каква роля може да има Де Йонг?

Френки е футболист от най-висока класа. Много съм щастлив, че се завърна. Трябва да проследим как ще се развива състоянието му, тъй като се завръща след контузия, също като Родри. Той ще бъде готов да получи игрови минути утре.

Де Йонг като централен защитник?

Не сме го изпробвали много на тази позиция, по-скоро сме го правили в упражнения пет на пет. Той е отдаден на тренировките и иска да покаже колко добър футболист е. Имаме много възможности. Разбира се, трябва да управлявам тази ситуация, а това не е лесно. Положението е добро. Който започне като титуляр, трябва да покаже защо е там. Никой не може да се предава или да си позволява отпускане.“

Как оценявате Балде и какво бъдеще го очаква?

Ситуацията не е лесна за него, но той тренира добре. Разполагаме с Чави Еспарт и Кансело, които играят на невероятно ниво. Разбира се, това не е идеалната ситуация за Балде, но той се държи като истински професионалист. Показва, че е готов.

Бихте ли искали да разполагате с Ез Абде (б.р. - юноша на Барса, сега в Бетис)?

Абде е фантастичен футболист. Имаме страхотен отбор, но харесвам това, което виждам от него. Допада ми увереността му в ситуациите един на един. Голът, който отбеляза в Шампионската лига, беше невероятен. Нивото му е много високо.

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