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Сърбин наказан за 24 години за уреждане на мачове

  • 15 окт 2026 | 20:58
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Сърбин наказан за 24 години за уреждане на мачове

Сръбският тенисист Стефан Миличевич получи 24-годишно отстраняване за предполагаемо манипулиране на множество мачове и вербуване на други играчи в "корупционна мрежа", съобщи в четвъртък Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA), цитирана от АП.

Агенцията посочи, че 29-годишният Миличевич е обвинен в манипулиране на шест мача – включително пет свои – и в опит за манипулиране на още шест между 2022 и 2024 година. На него му е забранено да играе тенис до 2050.

Миличевич никога не е достигал по-високо класиране на сингъл от 1338-о място и е участвал само в турнири от по-ниско ниво. Но ITIA го обвини и във вербуването на "многобройни професионални тенисисти като част от корупционна мрежа", което е довело до "манипулирането на мачове от страна на редица други играчи" през същите тези години.

Агенцията не даде подробности за това кои мачове са били манипулирани, нито посочи имената на другите замесени играчи. Тя заяви, че Миличевич не е сътрудничил на разследването й относно манипулираните мачове и не е отговорил на констатациите и. Освен това наложи глоба от 70 000 долара на Миличевич.

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