BNK FearX надигра KT Rolster и ще игра финали на Demacia Cup 2026

BNK FearX се наложи над KT Rolster с 3:1 в полуфиналите на китайския League of Legends турнир - Demacia Cup Global Invitational 2026. Така победителите си осигуриха място във финала на турнира.
BNK FearX спечели първата карта след стабилна игра, но KT Rolster изравни резултата с убедителна победа във втората игра за едва 24 минути. В последните две игри FearX установи пълен контрол и се справи с опонентите си.
За другото място във финала утре сили ще премерят HANJIN BRION и Team WE.
Снимка: LCKДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google