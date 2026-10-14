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BNK FearX надигра KT Rolster и ще игра финали на Demacia Cup 2026

  • 14 окт 2026 | 20:46
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BNK FearX надигра KT Rolster и ще игра финали на Demacia Cup 2026

BNK FearX се наложи над KT Rolster с 3:1 в полуфиналите на китайския League of Legends турнир - Demacia Cup Global Invitational 2026. Така победителите си осигуриха място във финала на турнира.

BNK FearX спечели първата карта след стабилна игра, но KT Rolster изравни резултата с убедителна победа във втората игра за едва 24 минути. В последните две игри FearX установи пълен контрол и се справи с опонентите си.

За другото място във финала утре сили ще премерят ⁠HANJIN BRION и Team WE.

Снимка: LCK

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