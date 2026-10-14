11-те на Ботев (Пд) и Ботев (Вр) на старта на Купа на елита

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца). Мачът на "Колежа" дава начало на новия турнир на БФС - Купа на елита. Победителят продължава към полуфиналите на състезанието, като двата отбора ще си разделят по около 40 000 евро от днешната среща. При равенство след 90-ата минута ще се изпълняват директно дузпи.

Ботев (Пловдив) 0:0 Ботев (Враца)

Стартовите състави:

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 11. Станислав Шопов, 14. Карлос Алгара, 15. Богдан Костов, 17. Георги Миланов, 20. Тимоти Ауани, 22. Марвин Зенгер, 30. Франклин Маскоте, 44. Ехидже Укаки, 66. Карлос Меоти, 88. Чимези Уилямс.

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 90. Филип Гигов.

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