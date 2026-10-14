Monte обяви целия си нов състав

От Monte съобщиха имената на целия си състав по CS2, след като по-рано бе обявено привличането на Виктор "sdy" Оруджев, за което Sportal.bg вече съобщи.

NEW #MONTEGANG SQUAD! 🫰 With these guys, we’re ready to conquer new heights! A new chapter for Monte starts right now. @somedieyoungCS @cyphercsgo_ @m4ntuu @br0CSGO @St0m4k @DrTcCs 💙 https://t.co/lHak98nFzG — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) October 14, 2026

Към него се присъединяват Матеуш "mantuu" Вилчевски, Кай "CYPHER" Уотсън, Александър "br0" Бро и Владислав "St0m4k" Лихошва. Треньор на обновения тим ще бъде Тиаан "T.c" Коертзен.

Организацията започна възстановяването на отбора, след като основното ядро на предишния състав с Алекс "Rainwaker" Петров премина в Luminosity.

Снимка: Monte

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google