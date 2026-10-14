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Monte обяви целия си нов състав

  • 14 окт 2026 | 17:36
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Monte обяви целия си нов състав

От Monte съобщиха имената на целия си състав по CS2, след като по-рано бе обявено привличането на Виктор "sdy" Оруджев, за което Sportal.bg вече съобщи.

Към него се присъединяват Матеуш "mantuu" Вилчевски, Кай "CYPHER" Уотсън, Александър "br0" Бро и Владислав "St0m4k" Лихошва. Треньор на обновения тим ще бъде Тиаан "T.c" Коертзен.

Организацията започна възстановяването на отбора, след като основното ядро на предишния състав с Алекс "Rainwaker" Петров премина в Luminosity.

Снимка: Monte

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