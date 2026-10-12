MOUZ върна треньора от легендарната си академия в интересна роля

От MOUZ съобщиха за завръщането на Тобиас "TOBIZ" Теодорсен в нова роля - ръководител на развитието на таланти.

We are happy to announce that @TOBIZcsgo is returning to MOUZ ✍🏻 He will step into the role of Head of Talent Development. With him back on our side, we will continue to develop our Academy and set new standards for the future! https://t.co/xM6I66fHuk — MOUZ (@mousesports) October 12, 2026

Той ще участва в откриването на перспективни състезатели и ще наставлява младите играчи, като целта ще бъде допълнително укрепване на академичната система на организацията.

Датчанинът представляваше MOUZ между 2022 и 2025 г., когато бе треньор на академията - MOUZ NXT. Именно тази академия е отговорна за редица играчи от основния състав, сред които torzsi, xertioN, xelex и PR, Jimpphat и siuhy.

Снимка: HLTV

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