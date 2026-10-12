MOUZ върна треньора от легендарната си академия в интересна роля

От MOUZ съобщиха за завръщането на Тобиас "TOBIZ" Теодорсен в нова роля - ръководител на развитието на таланти.
Той ще участва в откриването на перспективни състезатели и ще наставлява младите играчи, като целта ще бъде допълнително укрепване на академичната система на организацията.
Датчанинът представляваше MOUZ между 2022 и 2025 г., когато бе треньор на академията - MOUZ NXT. Именно тази академия е отговорна за редица играчи от основния състав, сред които torzsi, xertioN, xelex и PR, Jimpphat и siuhy.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google