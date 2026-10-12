Венцеслав Иванов: Закономерно равенство

0:0 приключиха в Берковица, местния Ком и едноименния тим на Севлиево. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига.

Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

“Според мен закономерно равенство, тъй като и двата отбора създадоха голови положения, но както нашият вратар спаси някои ситуации, така и вратарят на гостите се справи с нашите. Ако срещу Левски в предишното домакинство, съперникът почти не стигна до вратата ни, днес трябва да признаем, че Севлиево игра добре и равенството е заслужено. Имахме доста кадрови проблеми, защото липсваха петима футболисти. Четирима не играха поради контузии – Александър Николов, Цветан Петков от предния мач, Стилиян Асенов и Георги Цеков, а този в 50-ата минута Николай Джанков получи разтежение и се наложи да го сменя. За капак червен картон получи и Цветко Иванов, който ще бъде наказан за следващия мач. Неприятното е, че контузиите на повечето са отскоро и не съм убеден дали за гостуването във Видин някой ще се завърне в игра. Въпреки двете последни равенства, аз се гордея с този отбор. Защото продължаваме да не губим, а това е важно за нас. Важно е да трупаме точки, момчетата да израстват, защото са млади и им трябва време. Останалите отбори също имат млади играчи, но или ги пускат по задължение заради правилото, или вече при решени двубои. При нас не е така – ние разчитаме единствено на младите и това ще продължи, защото искаме да ги видим да подобряват представянето си”.

Снимки: komberkovitsa.com

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