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Николай Боянов: Бяхме по-хитри

  • 11 окт 2026 | 11:47
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Николай Боянов: Бяхме по-хитри

Старши треньорът на Партизан (Червен бряг) Николай Боянов говори след успеха на неговия тим с 2:0 над Павликени.

"За пореден път момчетата дадоха максимума от възможностите си и затова след края има усмивки. Стилът ни не е най-привлекателния, но с оглед състоянието и тренировъчния процес, има и резултати.“, каза Боянов след втората победа на тима му този сезон.

Партизан е пети в класирането с актив от 9 точки след 6 двубоя, сред които срещи с първия, втория и четвъртия.

"Бяхме по-хитрият отбор. Оставихме противника леко да доминира на моменти, но смятам, че бяхме по-опасният тим и това 2:0 беше най-малкото, с което можеха да се измъкнат. Въпреки че и нашият вратар се намеси веднъж много важно.“, каза още Николай Боянов.

"Още веднъж адмирации за мъжката игра на отбора и за това, че знаехме какво искаме в този мач и то се получи.“, завърши специалистът.

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