Атлет на ФАФА със силен старт на Софийския маратон

Марио Антонов от Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА – България) пробяга дистанцията от 10,5 км на Софийския маратон и демонстрира упоритост, постоянство и силен спортен дух. За атлета с интелектуално увреждане участието е поредна възможност да покаже своите способности и да се изправи пред ново спортно предизвикателство.

Другият представител на Федерацията ръководена от Слав Петков на дълги разстояния – Виктор Караджов, не успя да участва по здравословни причини.

ФАФА – България продължава да работи за развитието на спорта за хора с интелектуални увреждания, като създава повече възможности за подготовка и участие в състезания.

Следващата голяма цел пред федерацията е Европейското първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални увреждания през 2027 година.

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