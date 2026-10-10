Промяна на движението в София през уикенда заради маратона

Временна организация на движението ще е в сила на 10 и 11 октомври 2026 г. за провеждане на Софийския маратон, напомниха от пресцентъра на Столична община (СО).

От 09:30 ч. на 10 октомври 2026 г. за стартовете на 5 км масова дистанция и 10 км бягане ще се проведе по трасе със следния маршрут: „Старт“ пред Националната художествена галерия в посока бул. „Княгиня Мария-Луиза“, надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, около пл. „Лъвов мост“, обратно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до бул. „Тодор Александров“, пл. „Света Неделя“, надясно по бул. „Витоша“, наляво по ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ до ул. „Оборище“, наляво към Катедралата „Свети Александър Невски“, към Народно събрание по ул. „15 ноември“ и след това надясно по бул. „Цар Освободител“ към финала пред площад „Княз Александър I“.

От 09:30 на 11 октомври 2026 г. за стартовете на 21 км и 42 км бягането ще се проведе по трасе със следния маршрут:

„Старт“ пред Националната художествена галерия в посока бул. „Княгиня Мария-Луиза“, надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“, около пл. „Лъвов мост“, обратно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до бул. „Тодор Александров“, надясно по бул. „Тодор Александров“ посока ж.к. "Люлин", надясно по бул. „Д-р Петър Дертлиев“ с обръщане след 100 м и отново включване по бул. „Тодор Александров“, обръщане в ж.к. "Люлин" на светофара пред „БИЛЛА“ "Люлин" преди бул. „Панчо Владигеров“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ посока центъра до пл. „Света Неделя“, надясно по бул. „Витоша“, наляво по ул. „Алабин“, ул. "Ген. Гурко“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, наляво по бул. „Васил Левски“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ до бул. „Княз Александър Дондуков“, надясно по бул. „Княз Александър Дондуков“ до моста „Чавдар“, след това обръщане на ул. „Тодорини кукли“ наляво в посока отново към моста „Чавдар“ и бул. „Княз Александър Дондуков“, наляво по бул. „Васил Левски“, надясно след Паметника „Васил Левски“ по ул. „Оборище“, около Катедралата „Свети Александър Невски“ към Народно събрание по ул. „15 ноември“ и след това надясно по бул. „Цар Освободител“ към финала пред площад „Княз Александър I“.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: от 20:00 ч. на 07 октомври 2026 г. до 19:00 ч. на 11 октомври 2026 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I” – 40 паркоместа – по 20 паркоместа от двете страни.

От 20:00 ч. на 08 октомври 2026 г. до 19:00 ч. на 11 октомври 2026 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I” – останалите паркоместа пред Националната художествена галерия.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва: От 20:00 ч. на 09 октомври 2026 г. до 18:00 ч. на 11 октомври 2026 г. на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“.

От 07:00 ч. до 13:00 ч. на 10 октомври 2026 г. по улиците, засегнати от трасето на късите дистанции на маратона, без това да се отнася за участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“ до ул. „Княз Александър I“, където забраната остава да важи до 18:00 ч. на 11 октомври 2026 г.

От 07:00 ч. до 15:30 ч. на 11 октомври 2026 г. по улиците, засегнати от трасето на основната дистанция на маратона, без това да се отнася за участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“ до ул. „Княз Александър I“, където забраната остава да важи до 18:00 ч. на 11 октомври 2026 г., съобщиха още от Столичната община.

Рекордните над 12 000 участници ще бягат на Wizz Air Sofia Marathon на 10 и 11 октомври, отбеляза кметът на София Васил Терзиев на своята страница във Фейсбук.

Участниците са от 65 държави, а това ще бъде най-мащабното издание на маратона досега и едно от най-големите спортни събития в календара на София, пише кметът.

Той отбелязва, че квотите за маратона и полумаратона бяха запълнени предварително, а заради големия интерес бяха добавени още 600 места. Терзиев подчерта, че зад този мащаб стоят много хора – организатори, доброволци, районни администрации, общински екипи и най-вече – хилядите участници, които година след година превръщат маратона в огромен празник за града.

Снимка: Булфото

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