Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

Феновете на Манчестър Юнайтед ще върнат емблематичния банер, с който се подиграваха на градския съперник Манчестър Сити за дългото му чакане за спечелване на трофей. Надписът ще се появи отново на „Олд Трафорд“ в събота, когато „червените дяволи“ приемат Тотнъм, като този път ще показва числото 50 – годините, изминали от последния трофей на Сити.

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Банерът, известен като „тикер“, за първи път е поставен на трибуната „Стретфорд Енд“ през 2000 г., когато отбелязва 24 години от последното отличие на „гражданите“ – Купата на лигата през 1976 г. Всяка година числото е увеличавано с едно, докато през 2011 г. Манчестър Сити печели ФА Къп след победа над Стоук Сити на финала и слага край на дългото чакане за голям трофей. Тогава закачката на привържениците на Юнайтед губи актуалност и банерът е прибран. През 2013 година той е продаден на колекционер от Кувейт срещу 7 хиляди паунда, но сега феновете се опитват да си го върнат обратно.

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Завръщането му идва на фона на решението по делото за финансовите нарушения на Манчестър Сити в Премиър лийг. Клубът беше признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения, но продължава да оспорва заключенията и подаде жалба. Привържениците на Юнайтед ще използват случая, за да възобновят една от най-известните закачки между двата манчестърски клуба.

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