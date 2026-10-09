Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

  • 9 окт 2026 | 15:49
  • 1000
  • 0
Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

Феновете на Манчестър Юнайтед ще върнат емблематичния банер, с който се подиграваха на градския съперник Манчестър Сити за дългото му чакане за спечелване на трофей. Надписът ще се появи отново на „Олд Трафорд“ в събота, когато „червените дяволи“ приемат Тотнъм, като този път ще показва числото 50 – годините, изминали от последния трофей на Сити.

Мареска за ситуацията в Манчестър Сити, гостуването на Ливърпул и състоянието на Холанд
Мареска за ситуацията в Манчестър Сити, гостуването на Ливърпул и състоянието на Холанд

Банерът, известен като „тикер“, за първи път е поставен на трибуната „Стретфорд Енд“ през 2000 г., когато отбелязва 24 години от последното отличие на „гражданите“ – Купата на лигата през 1976 г. Всяка година числото е увеличавано с едно, докато през 2011 г. Манчестър Сити печели ФА Къп след победа над Стоук Сити на финала и слага край на дългото чакане за голям трофей. Тогава закачката на привържениците на Юнайтед губи актуалност и банерът е прибран. През 2013 година той е продаден на колекционер от Кувейт срещу 7 хиляди паунда, но сега феновете се опитват да си го върнат обратно.

Собствениците на клубовете от Премиър лийг искат наказания за Манчестър Сити в три сфери
Собствениците на клубовете от Премиър лийг искат наказания за Манчестър Сити в три сфери

Завръщането му идва на фона на решението по делото за финансовите нарушения на Манчестър Сити в Премиър лийг. Клубът беше признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения, но продължава да оспорва заключенията и подаде жалба. Привържениците на Юнайтед ще използват случая, за да възобновят една от най-известните закачки между двата манчестърски клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

  • 9 окт 2026 | 15:33
  • 1277
  • 3
Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

  • 9 окт 2026 | 15:17
  • 330
  • 0
Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

  • 9 окт 2026 | 15:08
  • 369
  • 0
Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

  • 9 окт 2026 | 15:03
  • 464
  • 1
Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

  • 9 окт 2026 | 14:40
  • 720
  • 0
Флик обяви кои мачове ще пропусне Рафиня, индиректно разкритикува Анчелоти и похвали Ямал и Де ла Фуенте

Флик обяви кои мачове ще пропусне Рафиня, индиректно разкритикува Анчелоти и похвали Ямал и Де ла Фуенте

  • 9 окт 2026 | 14:39
  • 3687
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Янтра и Вихрен

11-те на Янтра и Вихрен

  • 9 окт 2026 | 16:56
  • 292
  • 0
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 7748
  • 65
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 31872
  • 136
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 11754
  • 9
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 18725
  • 26
Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

Матей Казийски: Понякога ми тежи решението от 2012 година

  • 9 окт 2026 | 12:46
  • 6532
  • 27