Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец проявява сериозен интерес към румънския национал Никушор Банку. Ръководството на "орлите" планира да наблюдава изявите на левия защитник в предстоящите срещи на Университатя (Крайова) на европейската сцена, съобщава TRUmedia.

Според информацията, разградчани проучват възможността за привличането на опитния краен бранител. В Румъния Банку получава малко над 20 000 евро месечно, докато евентуално преминаване на стадион "Хювефарма Арена" би могло да удвои възнаграждението му, тъй като водещите футболисти на Лудогорец достигат заплати от 40 000 до 50 000 евро на месец.

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Интересът към румънеца е пряко свързан със ситуацията около дългогодишния капитан на Лудогорец Антон Недялков. 33-годишният защитник навлиза в последните месеци от договора си, като бъдещето му в клуба остава несигурно. Евентуална раздяла Недялков ще принуди разградчани да търсят доказан и опитен футболист за левия фланг на отбраната. Банку отговаря на тези изисквания с опита си в националния тим на Румъния и в международните клубни турнири, а името му не за първи път попада в полезрението на българския тим.

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Въпреки че Банку е обвързан с Университатя (Крайова) с договор до лятото на 2028 година и се ползва с огромен авторитет в съблекалнята, ръководството на румънския клуб няма да прави спънки при изгодна оферта от чужбина още през зимната пауза.

Към момента интересът на "орлите" остава на ниво наблюдение и няма изпратена официална оферта. Изявите на румънския капитан в евротурнирите обаче могат да се окажат решаващи за предприемането на конкретни действия от страна на Лудогорец.

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