"Железничарско" дерби в "Надежда"

Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг във вълнуващ сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига. "Железничарското" дерби в "Надежда" е от 17:30 часа и ще бъде ръководено от Геро Писков.

Двата отбора имат по 7 точки и са съседи в класирането. Заради по-добрата си голова разлика столичани се намират на 11-ата позиция, а "смърфовете" са едно място по-назад.

Преди паузата тимът на Любослав Пенев записа първата си победа от началото на сезона. "Червено-черните" спечелиха гостуването си на Спартак (Варна) с минималното 1:0. Пловдивчани пък направиха 1:1 с ЦСКА на "Лаута", след като преди това бяха допуснали загуба от градския съперник Ботев (0:2).

Локомотив (София) победи Раднички в контрола

Във времето без официални мачове Локо (София) разби Раднички (Ниш) с 4:1 в контрола, а футболистите на Душан Косич се наложиха с 2:0 над Арда.

Локомотив (Пд) надви Арда с дебютни голове

В лагера на домакините добрата новина е свързана с две от новите попълнения - Дейвид Огага и Катулонди Кати, които вече имат картотеки и ще бъдат на разположение за днешния двубой. След наказание пък се завръща нападателят Георги Минчев.

Локомотив (София) уреди двама нови за "железничарското" дерби

За "черно-белите" под въпрос остава крилото Севи Идриз, който е с контузия в коляното от дербито с Ботев. Именно заради нея той отпадна от младежкия национален отбор за последните срещи от европейските квалификации.

В лазарета на Локомотив (Пд) са още цели шестима играчи. Това са Аксел Велев, Крист Лонгвил, Миха Търдан, Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Александър Александров. Последните трима се възстановяват от тежки травми и са извън сметките на Душан Косич за неопределено време. Лонгвил е с разтежение и почти сигурно ще пропусне мача в "Надежда". Търдан има проблем с глезена, като за него в щаба все още съществува оптимизъм, че ще бъде вдигнат на крака. Готов ще е Аксел Велев.

Със сигурност аут е наказаният Лукас Риян.

Проблем за Душан Косич преди мача с Локо (София)

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

Начало: 17:30 часа

Съдия: Геро Писков

Стадион: "Локомотив", София

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