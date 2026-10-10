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"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
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"Железничарско" дерби в "Надежда"

Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг във вълнуващ сблъсък от 11-ия кръг на efbet Лига. "Железничарското" дерби в "Надежда" е от 17:30 часа и ще бъде ръководено от Геро Писков.

Двата отбора имат по 7 точки и са съседи в класирането. Заради по-добрата си голова разлика столичани се намират на 11-ата позиция, а "смърфовете" са едно място по-назад.

Преди паузата тимът на Любослав Пенев записа първата си победа от началото на сезона. "Червено-черните" спечелиха гостуването си на Спартак (Варна) с минималното 1:0. Пловдивчани пък направиха 1:1 с ЦСКА на "Лаута", след като преди това бяха допуснали загуба от градския съперник Ботев (0:2).

Локомотив (София) победи Раднички в контрола
Локомотив (София) победи Раднички в контрола

Във времето без официални мачове Локо (София) разби Раднички (Ниш) с 4:1 в контрола, а футболистите на Душан Косич се наложиха с 2:0 над Арда. 

Локомотив (Пд) надви Арда с дебютни голове
Локомотив (Пд) надви Арда с дебютни голове

В лагера на домакините добрата новина е свързана с две от новите попълнения - Дейвид Огага и Катулонди Кати, които вече имат картотеки и ще бъдат на разположение за днешния двубой. След наказание пък се завръща нападателят Георги Минчев.

Локомотив (София) уреди двама нови за "железничарското" дерби
Локомотив (София) уреди двама нови за "железничарското" дерби

За "черно-белите" под въпрос остава крилото Севи Идриз, който е с контузия в коляното от дербито с Ботев. Именно заради нея той отпадна от младежкия национален отбор за последните срещи от европейските квалификации.

В лазарета на Локомотив (Пд) са още цели шестима играчи. Това са Аксел Велев, Крист Лонгвил, Миха Търдан, Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Александър Александров. Последните трима се възстановяват от тежки травми и са извън сметките на Душан Косич за неопределено време. Лонгвил е с разтежение и почти сигурно ще пропусне мача в "Надежда". Търдан има проблем с глезена, като за него в щаба все още съществува оптимизъм, че ще бъде вдигнат на крака. Готов ще е Аксел Велев.

Със сигурност аут е наказаният Лукас Риян.

Проблем за Душан Косич преди мача с Локо (София)
Проблем за Душан Косич преди мача с Локо (София)

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

Начало: 17:30 часа
Съдия: Геро Писков
Стадион: "Локомотив", София

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