Гакпо и Исак пропуснаха тренировката на Ливърпул, Жаке обаче е на линия

Участието на Коди Гакпо и Александър Исак в дербито с Манчестър Сити изглежда все по-малко вероятно, след като двамата са пропуснали днешната тренировка на отбора. Двамата получиха контузии по време на мачовете на своите национални отбори, като за нидерландеца излезе информация, че ще пропусне няколко седмици, докато за шведа имаше известни надежди. Вчера в интервю за сайта на Ливърпул Андони Ираола коментира кратко ситуацията, като заяви, че в момента двамата са контузени и е въпрос на време да се разбере дали ще могат да се възстановяват за следващия мач. Според “Ливърпул Екоу” това изглежда малко вероятно. Все пак утре мениджърът ще даде пресконференция, на която по-конкретно трябва да обяви какво е актуалното състоянието на двамата.

Гакпо и Исак се намират в много добра форма от началото на сезона, като общо имат шест гола и пет асистенции.

Добрата новина е, че Жереми Жаке, който пропусна последния мач на Франция заради леко разтежение, днес е участвал нормално в тренировката и по всичко изглежда, че ще бъде на разположение за неделния сблъсък.

Jérémy Jacquet is out on the pitch with Liverpool and is not injured. No sign of Alexander Isak or Cody Gakpo. 🔴 https://t.co/LpRl64VGJY — AS (@Anfield_Sector) October 8, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google