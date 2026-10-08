Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Министър Керязов към българските боксьори: Най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение

  • 8 окт 2026 | 14:59
  • 340
  • 0
Министър Керязов към българските боксьори: Най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение

Медалите са важни, но най-важното е, че давате добрия пример на подрастващото поколение. Вие сте пример за труд, дисциплина, постоянство и отдаденост. Ние се гордеем с вашите успехи и вярваме, че те ще вдъхновят още много деца и млади хора да изберат спорта. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на награждаването на националите по бокс.

Българските боксьори спечелиха два медала на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се проведе в София през септември 2026 г. Радослав Росенов стана европейски шампион в категория до 60 кг, а Рами Киуан завоюва бронзов медал в категория до 75 кг.

„Домакинството на шампионата се превърна в поредното доказателство, че България има възможност да организира състезания от най-висок международен ранг. Благодаря на Красимир Инински за организацията, на треньорите и на всички хора, които работиха за провеждането на шампионата“, добави министър Керязов.

Президентът на Българската федерация по бокс изрази благодарност за подкрепата от страна на Министерството на младежта и спорта. „Винаги съм казвал, че когато сме обединени, сме по-силни и успехите са плод именно на тази работа и на това единство“, заяви Инински.

Министърът награди с почетни плакети и треньорите Жоел Арате, старши треньор, Петър Лесов, помощник-треньор, и Валентин Поптолев, помощник-треньор.

Страната ни завърши Европейското първенство с петима боксьори на пето място:

Хавиер Ибаниес - 5-о място, до 55 кг;

Уилиам Чолов - 5-о място, до 80 кг;

Роселин Бачевски - 5-о място, до 90 кг;

Станимира Петрова - 5-о място, до 57 кг;

Алейна Мехмед - 5-о място, до 80 кг

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Радо Росенов: Най-сладко е, че станах шампион пред родна публика

Радо Росенов: Най-сладко е, че станах шампион пред родна публика

  • 8 окт 2026 | 15:23
  • 228
  • 0
БФ Борба обясни защо е отхвърлила Новиков и Милов за Световното

БФ Борба обясни защо е отхвърлила Новиков и Милов за Световното

  • 8 окт 2026 | 15:01
  • 2918
  • 13
Краси Инински: Екипната работа води до добри резултати

Краси Инински: Екипната работа води до добри резултати

  • 8 окт 2026 | 14:22
  • 428
  • 0
Световен шампион по кикбокс срещу претендент за световната титла MAX FIGHT 67

Световен шампион по кикбокс срещу претендент за световната титла MAX FIGHT 67

  • 8 окт 2026 | 14:14
  • 341
  • 3
Ивайло Иванов постигна две победи на Световното по джудо

Ивайло Иванов постигна две победи на Световното по джудо

  • 8 окт 2026 | 13:42
  • 761
  • 0
Биляна Дудова: Борбата има нужда от хора като Мирослав Гочев

Биляна Дудова: Борбата има нужда от хора като Мирослав Гочев

  • 8 окт 2026 | 12:36
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

  • 8 окт 2026 | 15:53
  • 3386
  • 3
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 17565
  • 77
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 7345
  • 11
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 22392
  • 63
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 5501
  • 8
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 9300
  • 7