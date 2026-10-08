Ивайло Иванов постигна две победи на Световното по джудо

Ивайло Иванов постигна две победи, но загуби третата си среща в категория до 90 килограма на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.

Българинът надделя първо над 24-годишния унгарец Петер Шафрани с "вадзари", след което спечели и срещу Абдала Абделсамеа (Египет) с "юко". В третата си битка обаче Иванов отстъпи с "ипон" пред бившия световен и европейски шампион Неманя Майдов (Сърбия).

В петък на татамито излиза и последният представител на България на шампионата - Борис Георгиев (100 кг), който ще започне с двубой срещу 28-годишния бразилец Джовани Ферейра.

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