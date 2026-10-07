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Академия Левски с десет национала

  • 7 окт 2026 | 17:09
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Академия Левски с десет национала

Десет футболисти от Академия „Левски“ получиха повиквателни за националните отбори на България до 16, до 15 и до 13 години през месец октомври 2026 г. Полузащитникът Емилиян Николов получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 16 години за турнира FIFA U15 World and Festival в Баку, Азербайджан от 20 октомври до 1 ноември 2026 година. Защитниците Александър Илиев и Теодор Станков, полузащитникът Иван Иванов и нападателят Михаил Тодоров са повикани в юношеския национален отбор на България до 15 години, който ще участва в турнир за развитие на UEFA в к.к Албена с връстниците им от Армения (15 октомври), Молдова (17 октомври) и Косово (20 октомври).

Защитникът Никола Шандурков, полузащитниците Християн Иванов, Едуард Пашалиев и Давид Тасевски и нападателят Иван Камберов получиха повиквателни за тренировъчен лагер на регионална селекция на България – зона София за момчета родени през 2014 година от 5-ти до 26-ти октомври в Национална футболна база „Бояна“. Академия „Левски“ пожелава успех на всички свои футболисти с националния екип на България.

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