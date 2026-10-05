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Живка Кирова спечели бронзов медал на Европейското първенство по шинкиокушин карате

  • 5 окт 2026 | 17:31
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Живка Кирова спечели бронзов медал на Европейското първенство по шинкиокушин карате

Петричанката Живка Кирова спечели бронзов медал на Европейското първенство по шинкиокушин карате, което се проведе в Рига, Латвия, съобщават от Община Петрич.

Тя е защитила отличието си от миналата година при жените до 21 години в категория до 55 килограма.

В първенството са участвали над 500 състезатели от 24 държави.

Живка Кирова е състезател на спортен клуб Киокушин 1994 Петрич, с треньор Димитър Киров. Преди година тя завоюва европейската титла в своята категория, а постиженията ѝ бяха отличени и с приза „Спортист на годината“.

Със спечеления бронзов медал Кирова продължава успешното си представяне на европейско ниво и добавя ново отличие към спортните си постижения.

Живка Кирова спечели отличието „Спортист на годината“ за 2025 година.

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