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Трагедия! Български футболист почина по време на мач

  • 5 окт 2026 | 17:02
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Трагедия! Български футболист почина по време на мач

Футболист почина по време на мач в Чипровци. Играчът на гостуващия отбор от Габровница издъхнал малко преди края на срещата с домакините от монтанската областна група, съобщава БНР. 

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 17.40 часа. Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на мача между Миньор (Чипровци) и Ракета (Габровница) 44-годшен състезател от гостите внезапно колабирал на терена и изпаднал в безсъзнание. 

На пострадалия незабавно е оказана първа долекарска помощ от дежурния медицински специалист на стадиона. 

Пристигналият на място екип на филиала на спешния център в Чипровци само е констатирал смъртта на мъжа. Тялото е транспортиран в отделението по "Съдебна медицина" на болницата в Монтана за извършване на аутопсия и установяване на точните причини за настъпването на смъртта.

Работата по пълното изясняване на случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана. 

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