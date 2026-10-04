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Загуба за Челси в контрола при закрити врати

  • 4 окт 2026 | 17:13
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Загуба за Челси в контрола при закрити врати

Челси загуби с 0:2 от Портсмут в контролна среща при закрити врата, проведена на тренировъчната база в Кобъм. Двубоят бе организиран по време на паузата за националните отбори, като основната цел на мениджъра на „сините“ Чаби Алонсо е била да работи върху тактическите настройки на тима и да даде игрови минути на футболисти, които се възстановяват от контузии. В срещата се включиха и няколко млади играчи от академията, докато част от основните футболисти са с националните си отбори.

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Резултатът обаче идва на фона на сериозните проблеми на Челси в дефанзивен план. Лондончани са допуснали 12 гола в първите си пет мача във Висшата лига и към момента имат най-слабата защита в първенството. Алонсо вече призна, че отборът трябва да намери по-добър баланс между атаката и отбраната, като подчерта, че защитата е отговорност на целия състав, а не само на бранителите.

Първият мач на "сините" след паузата е на десети октомври срещу Борнемут. Алонсо се надява работата по време на международната пауза да помогне на отбора да стабилизира представянето си в защита и да прекъсне серията от разочароващи резултати.

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Снимки: Gettyimages

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