NIP триумфира в шведски турнир и се приближава до Мейджъра в Сингапур

Отборът на Ninjas in Pyjamas спечели титлата от CS2 турнира ROG JOURNEY Autumn 2026 в Шьовде, Швеция, след успех с 2:0 (13-4, 13-11) над Eternal Fire във финала. Шампионите си заслужиха награда от 10 000 долара и 82 VRS точки.

Карим "Krimbo" Муса бе най-резултатният играч в мача с 37 елиминации и рейтинг 1.50, следван от stavn с 1.42. Успехът донесе на NiP 11 позиции нагоре във VRS класацията и увеличи шансовете на тима за участие на Мейджъра в Сингапур до 63.7% според симулацията на HLTV.

Снимка: HLTV

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