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Божидар "bzm" Богданов с впечатляващ обрат срещу бившия си отбор за класиране на плейофите на BLAST Slam VIII

  • 3 окт 2026 | 22:36
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Божидар "bzm" Богданов с впечатляващ обрат срещу бившия си отбор за класиране на плейофите на BLAST Slam VIII

Отборът на 1Win с Божидар "bzm" Богданов постигна важен обрат срещу бившия му отбор OG в мача за "последен шанс" за класиране на плейофите на Dota 2 турнира BLAST Slam VIII. Българският мид лейнър и съотборниците му загубиха първата карта, но спечелиха следващите две.

Богданов записа 24 елиминации и на вторите две карти се представи отлично с Invoker и Tiny, като не допусна нито веднъж да бъде елиминиран в двете карти.

Класирането за плейофите в Малта гарантира на 1Win минимум 20 000 долара от наградния фонд от 750 000 долара. Следващият съперник на българина и компания е Aurora на 8 октомври.

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