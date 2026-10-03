Божидар "bzm" Богданов с впечатляващ обрат срещу бившия си отбор за класиране на плейофите на BLAST Slam VIII

Отборът на 1Win с Божидар "bzm" Богданов постигна важен обрат срещу бившия му отбор OG в мача за "последен шанс" за класиране на плейофите на Dota 2 турнира BLAST Slam VIII. Българският мид лейнър и съотборниците му загубиха първата карта, но спечелиха следващите две.

Father went out to get some bread, while we’re heading to Malta.



On October 8, we’ll face Aurora Gaming in the playoffs.



1win [2:1] OG // @BLASTDota SLAM VIII pic.twitter.com/rpFe9fd5QT — 1win Dota 2 (@1windota2) October 3, 2026

Богданов записа 24 елиминации и на вторите две карти се представи отлично с Invoker и Tiny, като не допусна нито веднъж да бъде елиминиран в двете карти.

Класирането за плейофите в Малта гарантира на 1Win минимум 20 000 долара от наградния фонд от 750 000 долара. Следващият съперник на българина и компания е Aurora на 8 октомври.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google