Божидар "bzm" Богданов с впечатляващ обрат срещу бившия си отбор за класиране на плейофите на BLAST Slam VIII

Отборът на 1Win с Божидар "bzm" Богданов постигна важен обрат срещу бившия му отбор OG в мача за "последен шанс" за класиране на плейофите на Dota 2 турнира BLAST Slam VIII. Българският мид лейнър и съотборниците му загубиха първата карта, но спечелиха следващите две.
Богданов записа 24 елиминации и на вторите две карти се представи отлично с Invoker и Tiny, като не допусна нито веднъж да бъде елиминиран в двете карти.
Класирането за плейофите в Малта гарантира на 1Win минимум 20 000 долара от наградния фонд от 750 000 долара. Следващият съперник на българина и компания е Aurora на 8 октомври.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google