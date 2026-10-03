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Супер-Г в Зьолден? Нови планове за австрийския зимен център

  • 3 окт 2026 | 14:20
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Супер-Г в Зьолден? Нови планове за австрийския зимен център

Австрийският зимен курорт Зьолден би трябвало да приеме до четири старта от Световната купа от сезон 2027/28. Престижният шампионат традиционно стартира тук от 2000 г. насам с гигантски слалом за мъже и жени, а сега се предвижда да бъде добавен и Супер-Г.

 Според Джак Фалкнер, генерален директор на лифтовите съоръжения в курорта, на ледника Ретенбах би трябвало да се проведат още две състезания. По информация на портала „Laola“ вече са започнали преговори с Австрийската ски федерация (ЙОЕСФ) и Международната федерация по ски (ФИС).

Програмата в Зьолден би могла да ангажира скиорите за цяла седмица. „Винсент Крихмайр ми потвърди, че провеждането на Супер-Г тук е напълно осъществимо“, заяви Фалкнер.

Тази година сезонът за Световната купа започва в Зьолден на 24 и 25 октомври.

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