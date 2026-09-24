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  3. Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов с ключов принос за плейофите в Чехия

Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов с ключов принос за плейофите в Чехия

  • 24 сеп 2026 | 22:33
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Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов с ключов принос за плейофите в Чехия

Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов записаха силен ден на LAN турнира Tipsport Open Cup в Чехия.

Двамата българи помогнаха на INFURITY и Four Magic да се класират за плейофите. Любенов записа 44 елиминации и рейтинг от 1.58 при победата над FAFO.

Four Magic пък надви INFINITE Talent и 95 Vikings, а Господинов записа 1.54 рейтинг срещу румънците и помогна на тима да спечели група B.

В плейофите ще се включи и Metizport с помощник-треньор Калоян "POP0V" Попов.

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