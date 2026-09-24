Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов с ключов принос за плейофите в Чехия

Славен "AwaykeN" Любенов и Георги "GeGo" Господинов записаха силен ден на LAN турнира Tipsport Open Cup в Чехия.
Двамата българи помогнаха на INFURITY и Four Magic да се класират за плейофите. Любенов записа 44 елиминации и рейтинг от 1.58 при победата над FAFO.
Four Magic пък надви INFINITE Talent и 95 Vikings, а Господинов записа 1.54 рейтинг срещу румънците и помогна на тима да спечели група B.
В плейофите ще се включи и Metizport с помощник-треньор Калоян "POP0V" Попов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google