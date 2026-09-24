След победата срещу Алекс "Rainwaker" Петров 3DMAX влезе в зоната за Мейджъра в Сингапур

След триумфа си на Logitech G Play Connect в Полша 3DMAX вече е в зоната за класиране за Мейджъра в Сингапур.

Силна борба не беше достатъчна на Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity за триумфа в Полша

Френският тим победи на финала Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров и получи 214 Valve точки.

Успехът изкачи 3DMAX до позиция №18 сред европейските отбори в класирането, което поставя състава в зоната за участие на престижния турнир.

Съвсем резонно, предвид факта, че голямата френска организация Envy вече обяви завръщането си, може да видим съставът на 3DMAX с легендарните екипи на клуба.

Снимка: HLTV

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