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  3. Complexity прекратява дейност след 23 години

Complexity прекратява дейност след 23 години

  • 23 сеп 2026 | 22:40
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Complexity прекратява дейност след 23 години

Complexity Gaming прекратява дейността си след 23 години на северноамериканската Counter-Strike сцена.

Основателят и собственик Джейсън Лейк обяви решението, след като организацията е изпитвала сериозни финансови затруднения през последните две години.

Complexity е основана през 2003 г. именно от Лейк и постепенно се превръща в едно от разпознаваемите имена в региона.

Името Complexity ще продължи да съществува, но организацията вече е част от GameSquare, която притежава и FaZe Clan.

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