Complexity прекратява дейност след 23 години

Complexity Gaming прекратява дейността си след 23 години на северноамериканската Counter-Strike сцена.
Основателят и собственик Джейсън Лейк обяви решението, след като организацията е изпитвала сериозни финансови затруднения през последните две години.
Complexity е основана през 2003 г. именно от Лейк и постепенно се превръща в едно от разпознаваемите имена в региона.
Името Complexity ще продължи да съществува, но организацията вече е част от GameSquare, която притежава и FaZe Clan.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google