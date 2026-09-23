Георги "GeGo" Господинов с ударно начало на турнир в Прага

Георги "GeGo" Господинов и Four Magic записаха победа в първия си мач на турнира по CS2 Tipsport Open Cup 2 в Прага. Българският капитан и съотборниците му надвиха Optibet с 2:0 (13-7, 16-12) на Anubis и Ancient, като GeGo завърши срещата с 28 елиминации.
Славен "AwaykeN"" Любенов и INFURITY нямаха същия старт. Тимът отстъпи на aimclub с 1:2 (6:13, 13-1, 9-13). Утре пък Four Magic ще срещне INFINITE Talent, а INFURITY ще се изправи срещу A Great Chaos.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google