Голова фиеста при 16-годишните: Вижте всички попадения от шестия кръг

Шестият кръг в Елитната група до 16 години предложи общо 30 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, а два отбора записаха особено убедителни победи.

Национал постигна най-изразителния успех в кръга, след като се наложи със 7:0 над ЦСКА 1948. Черноморец 1919 победи Арда с 6:0, а Левски и Септември спечелиха гостуванията си съответно на Етър и Дунав с по 4:0.

Най-оспорван бе двубоят между Ботев (Пловдив) и ЦСКА, завършил с победа на „червените“ с 3:2. Пирин и Локомотив (Пловдив) записаха минимални успехи с по 1:0, а Славия и Лудогорец поделиха точките след 1:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от шестия кръг на първенството.

Насладете се на головете от шестия кръг в Елитната група до 16 години!

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