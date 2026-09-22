BC.Game официално привлече Тайсън "asap" Патерсън за заместник на electroNic

Отборът на BC.Game официализира привличането на Тайсън "asap" Патерсън от THUNDER dOWNUNDER. Австралиецът заменя поставения на пейката electroNic, както Sportal.bg вече съобщи.

Ordered asap.

Delivered from the other side of the world 📦 @asapcsgo joins BC Game Esports.



Welcome to the family 💚 #bcgame pic.twitter.com/dW0ZJ8xXsw — BC Game Esports (@BCGameEsports) September 22, 2026

Най-съществената промяна е, че с трансфера BC.Game преминава от европейския към азиатския регион във VRS. Със Senzu, mzinho и asap тимът вече разполага с мнозинство азиатски играчи.

В Европа BC.Game е на 36-о място с 1191 точки, докато същият актив би поставил отбора на четвърта позиция в азиатската ранглиста. Петте най-добри азиатски състава ще получат покани за Мейджъра в Сингапур.

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