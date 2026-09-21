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Радо Росенов: Качих се на ринга за победа и да направя шоу за нашата публика

  • 21 сеп 2026 | 15:24
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Радо Росенов: Качих се на ринга за победа и да направя шоу за нашата публика

Шесткратният шампион на Европа по бокс в различни възрастови групи Радослав Росенов застана пред камерата на Sportal.bg след първия му успех на ринга в София от Евро'26 за мъже.

Медалистът от световни първенства започна похода си към медалите в категория до 60 килограма с победа с 5:0 гласа над румънеца Андрей Гавае.

“Много добре се чувствам. Подготвен съм добре. Качих се на ринга за първа победа, да се забавлявам и най-вече да покажа шоу за нашата публика, тъй като не спират да ни подкрепят докрай. Следващият ми мач ще е много по-тежък от този мач”, заяви спортистът от Русе след победата.

Петкратният носител на Купа "Странджа" ще се изправи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков (Русия) в следващата си среща на 23-и септември.

“Аз винаги съм мотивиран, така че, готов съм да дам всичко от себе си и да взема тази победа”, допълни 22-годишният българин за битката с руснака.

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