Ивайло Станчев: Съжаляваме, че не си тръгнахме с трите точки

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели мнението си за равенството на тима в гостуването на Ботев (Нови пазар). Срещата от шестия кръг на Североизточната Трета лига не предложи голове.

"Стана доста здрав и оспорван двубой, в който ние държахме инициативата. Домакините опитваха да ни затруднят с контраатаки и бяха доста агресивни. През първото полувреме не създадохме много положения, но през второто вдигнахме оборотите, но за жалост не успяхме да отбележим. В последните 20 минути вкарахме и втори нападател за сметката на защитник. Останахме с трима в защита, с което рискувахме до някъде. За жалост, рискът не се оправда. Радващото е, че не допуснахме гол на едно негостоприемно място, но съжаляваме, че не си тръгнахме с трите точки.“, каза Станчев след двубоя.

За Черноморец това е второ нулево равенство този сезон, като тимът е четвърти с актив от 11 точки.

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